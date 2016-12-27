Аленичев: «Возвращение к тренерской работе? Пока не хочу об этом говорить»

Российский тренер Дмитрий Аленичев рассказал о своей стажировке в «Милане».

«Да, ездил на стажировку в „Милан“ на две недели к Винченцо Монтелле. Особо не афиширую это, не люблю самопиар, но очень хочу учиться и совершенствоваться. Если будет возможность, обязательно поеду еще куда-нибудь.

Какие-то моменты для себя из тренировочного процесса подметил. А что касается организации клубной работы, говорить об этом вообще не приходится. Все прекрасно знают, что значит „Милан“.

Да, грандом он сейчас не считается. Но там много молодых и очень талантливых ребят, которые, если никуда не уйдут – в условные „Реал“ и „Барселону“, – в ближайшем будущем могут состаить реальную конкуренцию тому же „Ювентусу“.

Готов ли вернуться к тренерской работе? Если честно, пока не хочу говорить на эти темы».