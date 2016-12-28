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Клопп: «Это была дикая игра»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль4 : 1Сток СитиСток Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Клопп Юрген
Сегодня, 00:04 | Источник: ФК "Ливерпуль" | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 18-го тура АПЛ против «Сток Сити» (4:1).

«Сейчас нам не занимать уверенности в своих силах. Мы знаем, что способны на многое, хотя начало сегодняшнего матча выдалось трудным. „Сток Сити“ подключил высокий прессинг, атаковал двумя нападающими. „Ливерпуль“ же недостаточно хорошо играл в пас. Понятно, что мы играли под давлением, но все равно могли действовать лучше.

Это был дикий матч. „Сток“ постоянно пытался найти навесом Крауча, который был очень хорош в игре на втором этаже. Ему действительно было трудно противостоять. Кроме того, на подборе хорошо действовал Аллен, особенно в начале матча. Словом, это был тяжелый поединок.

„Сток Сити“ - хорошая команда. Очевидно, что Хьюз любит выпускать Крауча на матчи с нами. Я не знаю, как часто мы играли с „гончарами“, но мне кажется, что Крауч выходил в этих поединках постоянно».

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