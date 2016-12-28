«Херенвен» арендует Эдегора

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор продолжит карьеру в Голландии, сообщают СМИ. Игрока арендует «Херенвен», ныне занимающий четвертое место в турнирной таблице местного чемпионата. Аренда будет рассчитана до лета.

Ранее от услуг 18-летнего норвежца отказался «Ренн».