«Херенвен» арендует Эдегора
Сегодня, 00:17 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор продолжит карьеру в Голландии, сообщают СМИ. Игрока арендует «Херенвен», ныне занимающий четвертое место в турнирной таблице местного чемпионата. Аренда будет рассчитана до лета.
Ранее от услуг 18-летнего норвежца отказался «Ренн».
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