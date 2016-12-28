Роналду: «Кто ещё сомневается во мне, „Реале“ и сборной Португалии?»

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги уходящего года.

«Индивидуально и в командном плане этот год был лучшим в моей карьере. Мы выиграли Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с „Реалом“, а также Евро-2016 вместе со сборной Португалии. Я выиграл „Золотой мяч“. Большего просить не могу.

Кто еще сомневается во мне, „Реале“, сборной Португалии? В этом году мы выиграли всё. Это был удивительный год, и я должен поблагодарить своих партнеров по команде, а также Фернанду Сантуша, который признан лучшим тренером этого года».