Роналду: «Кто ещё сомневается во мне, „Реале“ и сборной Португалии?»
Сегодня, 00:39 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги уходящего года.
«Индивидуально и в командном плане этот год был лучшим в моей карьере. Мы выиграли Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с „Реалом“, а также Евро-2016 вместе со сборной Португалии. Я выиграл „Золотой мяч“. Большего просить не могу.
Кто еще сомневается во мне, „Реале“, сборной Португалии? В этом году мы выиграли всё. Это был удивительный год, и я должен поблагодарить своих партнеров по команде, а также Фернанду Сантуша, который признан лучшим тренером этого года».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
А в тебе сомнения есть.
А в тебе сомнения есть.
Барсуков опять бомбит)
Берите огнетушители и тушите свои пу ка ны)
Рон лучший а месся неудачник года!
А в тебе сомнения есть.
Ответ прост...