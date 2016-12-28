Шикунов: «Надо было дать Новосельцеву зарплату уровня „Спартака“ или „Зенита“»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов дал комментарий по поводу перехода защитника Ивана Новосельцева из ростовского клуба в петербургский «Зенит» за 8 млн рублей:

«Иван сделал свой выбор. Бывают такие предложения, от которых тяжело отказаться. У него были отступные со времён „Торпедо“, где у него была прописана такая сумма. А когда мы его брали, вообще было непонятно, заиграет ли он у нас. Новосельцев не захотел убирать из контракта пункт об отступных. Он ведь пришёл на маленькую зарплату. Можно ли было его уговорить? Сразу появился интерес у больших клубов. Игрок все понимал. Обычная рыночная ситуация. Что я мог? Надо было дать ему зарплату уровня „Спартака“ или „Зенита“».

Напомним, первый тренер Новосельцева Виктор Захаров сообщил, что школа не получила компенсацию за трансфер футболиста в «Зенит».