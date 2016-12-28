Рейтинг@Mail.ru

Кавенаги в 33 года завершил карьеру из-за травмы колена

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Ривер Плейт, АПОЭЛ, Спартак М, Кавенаги Фернандо
Сегодня, 02:57 | Источник: ФК "Ривер Плейт" | Редакция: Павел Молочный

Бывший форвард «Спартака» Фернандо Кавенаги объявил о завершении игровой карьеры. Об этом сообщает официальный сайт клуба «Ривер Плейт», воспитанником которого является Кавенаги.

33-летний аргентинец не смог оправиться от травмы колена, полученной им в феврале этого года. Напомним, что по этой причине последний клуб Кавенаги кипрский АПОЭЛ расторг контракт с футболистом.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 03:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
16:18 Бонуччи из-за болезни сына думал завершить карьеру 5
Вадим Багров
​Праздничное настроение. Футболисты и ёлки
«Соккер.ру» делится новогодним настроением футболистов «Реала», «Барселоны», МЮ и других. Также находим еще одну причину, почему Промес собрался именно в «Ливерпуль».  
Комментариев: 3
15:58 Роналду признан спортсменом года в Европе по версии информагентств 108
15:49 Кроос признан «Человеком года-2016» изданием Kicker 7
14:57 Умтити признан лучшим новичком «Барселоны» в 2016 году 9
14:44 Вячеслав Шевчук завершил карьеру 2
11:35 Переход Думбия в «Ньюкасл» признан худшим зимним трансфером клуба 37
01:13 Мавуба: «Азар был пьян в тот день, когда оформил хет-трик в последнем матче за „Лилль“» 19
26 декабря 2016
16:53 Нойер в четвёртый раз признан лучшим вратарём года по версии IFFHS 36
16:24 Полиция задержала Фирмино за рулем в нетрезвом виде 28
все материалы по этой теме
Турниры