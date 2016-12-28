Кавенаги в 33 года завершил карьеру из-за травмы колена
Сегодня, 02:57 | Источник: ФК "Ривер Плейт" | Редакция: Павел Молочный
Бывший форвард «Спартака» Фернандо Кавенаги объявил о завершении игровой карьеры. Об этом сообщает официальный сайт клуба «Ривер Плейт», воспитанником которого является Кавенаги.
33-летний аргентинец не смог оправиться от травмы колена, полученной им в феврале этого года. Напомним, что по этой причине последний клуб Кавенаги кипрский АПОЭЛ расторг контракт с футболистом.
Другие материалы по теме:
Вчера
Вадим Багров
«Соккер.ру» делится новогодним настроением футболистов «Реала», «Барселоны», МЮ и других. Также находим еще одну причину, почему Промес собрался именно в «Ливерпуль».
26 декабря 2016
Или войдите через