Хакеры взломали Twitter Насри и стали оскорблять людей с его учетной записи

Хакеры взломали аккаунт хавбека «Севильи» Самира Насри, после чего неизвестные с помощью комментариев начали оскорблять сотрудника медицинской службы, где проходил лечение француз. Об этом сообщил сам футболист испанской «Севильи».

На официальной странице француза в Twitter было опубликовано сообщение с оскорблениями сексуального характера в адрес одной из сотрудниц клиники, где недавно проходил лечебные процедуры Насри. Спустя некоторое время появились еще несколько оскорбительных комментариев, после чего футболист и сотрудники клиники опровергли всю появившуюся информацию, объявив о взломе аккаунта.

Затем страница футболиста была удалена, а Насри объявил о создании новой, на которой он также сообщил о взломе и принес извинения. Он также написал, что даст объяснение ситуации в среду.