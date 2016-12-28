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Хакеры взломали Twitter Насри и стали оскорблять людей с его учетной записи

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Скандалы, Насри Самир
Сегодня, 04:28 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Хакеры взломали аккаунт хавбека «Севильи» Самира Насри, после чего неизвестные с помощью комментариев начали оскорблять сотрудника медицинской службы, где проходил лечение француз. Об этом сообщил сам футболист испанской «Севильи».

На официальной странице француза в Twitter было опубликовано сообщение с оскорблениями сексуального характера в адрес одной из сотрудниц клиники, где недавно проходил лечебные процедуры Насри. Спустя некоторое время появились еще несколько оскорбительных комментариев, после чего футболист и сотрудники клиники опровергли всю появившуюся информацию, объявив о взломе аккаунта.

Затем страница футболиста была удалена, а Насри объявил о создании новой, на которой он также сообщил о взломе и принес извинения. Он также написал, что даст объяснение ситуации в среду.

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