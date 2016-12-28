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Луческу: «Если бы Дзюба и Лодыгин не повздорили, я бы осудил их за безразличие»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Зенит, Луческу Мирча , Лодыгин Юрий, Дзюба Артём
Сегодня, 04:43 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал конфликт нападающего Артёма Дзюбы с вратарем Юрием Лодыгиным после матча РФПЛ с «Краснодаром» (1:2):

«Что произошло после матча с „Краснодаром“? Ничего такого, абсолютно ничего. Два игрока повздорили — это нормальное явление. Если бы они не сделали этого, я бы осудил их за безразличие. Повздорили, высказали все, что у них было на душе, а потом подали друг другу руки. Правда в том, что Лодыгин ошибся в моменте со вторым голом — он мог поймать мяч и не отправлять его в зону, которую не мог контролировать. Нормально, что кто-то из игроков сказал ему об этом. Но на этом все кончилось. Не знаю, почему все время ищутся такие ситуации. Атмосфера в команде хорошая».

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