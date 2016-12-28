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Наиль Измайлов: «Победа „Спартака“ в чемпионате была бы выгодна всему российскому футболу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М
Сегодня, 05:19 | Источник: Коммерсант.ru | Редакция: Павел Молочный

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов полагает, что победа красно-белых в РФПЛ поможет российскому футболу с точки зрения экономики:

«Безусловно, отражается. Это очевидно хотя бы потому, что средняя посещаемость домашней арены составляет более 31 тыс. человек. Такого показателя нет ни у кого в России. Более того, на выездных матчах наблюдается аналогичная картина: там, где играет „Спартак“, люди охотнее идут на стадион. По последним оценкам, которые недавно делала компания Nielsen, у нас в России около 20 миллионов болельщиков. Кроме того, наши матчи имеют наиболее высокие телевизионные рейтинги. В общем, „Спартак“ – это большой общероссийский бренд, поэтому, возможно, мои следующие слова кому-то покажутся крамольными, но наша победа в чемпионате на данный момент экономически была бы выгодна всему российскому футболу. Ведь она еще больше подняла бы интерес к нему среди болельщиков, что очень актуально в преддверии чемпионата мира».

Напомним, наставник «Зенита» Мирча Луческу заявил, что все российские масс-медиа поддерживают «Спартак».

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