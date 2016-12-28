Мхитарян: «Игра Ибрагимовича не отражает его возраст»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Мхитарян Генрих, Ибрагимович Златан
Сегодня, 05:59 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян высоко оценил мастерство своего одноклубника 35-летнего Златана Ибрагимовича:
«Игра Ибрагимовича не отражает его возраст. Он делает невероятные вещи, и я очень рад за него, потому что он этого заслуживает. Он очень большой игрок, и все знают, кто он такой.
Мне не нужно все это говорить, потому что все и так знают, что он фантастический футболист».
Напомним, в матче 18-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (3:1) Мхитарян после подачи Ибрагимовича забил гол, который он считает своим лучшим голом в карьере.
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