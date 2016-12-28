Мхитарян: «Игра Ибрагимовича не отражает его возраст»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян высоко оценил мастерство своего одноклубника 35-летнего Златана Ибрагимовича:

«Игра Ибрагимовича не отражает его возраст. Он делает невероятные вещи, и я очень рад за него, потому что он этого заслуживает. Он очень большой игрок, и все знают, кто он такой.

Мне не нужно все это говорить, потому что все и так знают, что он фантастический футболист».

Напомним, в матче 18-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (3:1) Мхитарян после подачи Ибрагимовича забил гол, который он считает своим лучшим голом в карьере.