Рейна: «Победа в чемпионате Италии стала бы самым большим достижением в моей жизни»

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна, являющийся чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании, заявил, что победа в чемпионате Италии станет его лучшим достижением:

«Это было бы самым большим достижением в моей жизни. Это мысль, которая не выходит у меня из головы. Это была бы отличная точка после 17 лет профессиональной карьеры.

Нам вечно говорят, что мы представить себе не можем, как будет выглядеть город после завоевания Скудетто. Я хочу это увидеть! Кто бы ни выиграл Скудетто для „Наполи“, он навсегда останется в сердцах неаполитанцев, и я хочу стать одним из них».

Напомним, ранее сообщалось, что в «Наполи» может вернуться легендарный аргентинский игрок Диего Марадона.