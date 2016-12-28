Рейна: «Победа в чемпионате Италии стала бы самым большим достижением в моей жизни»
Сегодня, 06:41 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Голкипер «Наполи» Пепе Рейна, являющийся чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании, заявил, что победа в чемпионате Италии станет его лучшим достижением:
«Это было бы самым большим достижением в моей жизни. Это мысль, которая не выходит у меня из головы. Это была бы отличная точка после 17 лет профессиональной карьеры.
Нам вечно говорят, что мы представить себе не можем, как будет выглядеть город после завоевания Скудетто. Я хочу это увидеть! Кто бы ни выиграл Скудетто для „Наполи“, он навсегда останется в сердцах неаполитанцев, и я хочу стать одним из них».
Напомним, ранее сообщалось, что в «Наполи» может вернуться легендарный аргентинский игрок Диего Марадона.
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