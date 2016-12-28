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Наиль Измайлов: «Цель „Спартака“ в этом сезоне РФПЛ – занять место не ниже третьего»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М
Сегодня, 06:54 | Источник: Коммерсант.ru | Редакция: Павел Молочный

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов отметил, что целью красно-белых в текущем сезоне российской Премьер-Лиги является попадание в первую тройку чемпионата.

«Для нас это не сюрприз. Это вписывается в стратегический план развития клуба. Согласно клубной стратегии в прошлом сезоне, нам надо было попасть в первую четверку. Наша цель в нынешнем чемпионате – место не ниже третьего, а в следующем сезоне мы будем ставить перед собой самую высокую задачу – выиграть золото. Хотя, конечно, будет замечательно, если это удастся уже ближайшей весной.

Поймите правильно, в идеале для нас „Спартак“ всегда должен быть первым. Однако в какой-то момент мы, пытаясь определить направление развития клуба, пришли к выводу, что пятое и шестые места, которые команда занимала на протяжении последних трех сезонов,– это объективный показатель. В то же время, по нашему глубокому убеждению, гораздо лучше двигаться вперед шаг за шагом, чем выиграть чемпионат и снова откатиться в середину турнирной таблицы. Подобных примеров можно привести немало в Европе, были они и в российском футболе. Мы же хотим не только оказаться наверху, но и закрепиться там».

Также Измайлов сказал, что победа «Спартака» в РФПЛ была бы выгодна всему российскому футболу с экономической точки зрения.

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