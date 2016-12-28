Каррагер: «На месте Клоппа я бы купил Харта»

Бывший игрок «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер посоветовал руководству «мерсисайдцев» зимой приобрести голкипера «Торино» Джо Харта, права на которого принадлежат «Манчестер Сити»:

«У „Ливерпуля“ есть вратарская проблема. Но дело не только в одном человеке. Причина, по которой играл Кариус, была в том, что Симон Миньоле не был достаточно хорош.

Если бы кто-то сказал мне, что трансферное окно открыто, и я могу купить Джо Харта, то я бы так и сделал. На месте Клоппа я бы сделал это».

Напомним, что на голкипера сборной Англии претендует и лондонский «Челси».