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Каррагер: «На месте Клоппа я бы купил Харта»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Харт Джо, Каррагер Джейми
Сегодня, 07:27 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер посоветовал руководству «мерсисайдцев» зимой приобрести голкипера «Торино» Джо Харта, права на которого принадлежат «Манчестер Сити»:

«У „Ливерпуля“ есть вратарская проблема. Но дело не только в одном человеке. Причина, по которой играл Кариус, была в том, что Симон Миньоле не был достаточно хорош.

Если бы кто-то сказал мне, что трансферное окно открыто, и я могу купить Джо Харта, то я бы так и сделал. На месте Клоппа я бы сделал это».

Напомним, что на голкипера сборной Англии претендует и лондонский «Челси».

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