Рейтинг@Mail.ru

Полоз: «Кажется, что у меня случился огромный скачок в плане саморазвития»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Ростов, Полоз Дмитрий
Сегодня, 08:00 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Ростова» и сборной России Дмитрий Полоз поздравил болельщиков желто-синих с наступающим Новым годом:

«Новый год? Помню, мне подарили футболку Майкла Оуэна. Он тогда еще за „Ливерпуль“ играл, только начинал. Подарок сделал папа, а стоил он 350 рублей. Мне очень запомнился этот момент. На следующий год мне уже подарили маленький мячик, который сейчас пинает мой сын Матвей.

После дня рождения – это был самый интересный праздник. Сладости, мандарины. Всю ночь можно было не спать, пойти покататься на санках.

В 2016 году произошло очень много футбольных событий, например, мы вышли в Лигу чемпионов. Что касается саморазвития, то, мне кажется, что случился огромный скачок. Надеюсь, что 2017-й год будет еще лучше.

Что хочу сказать болельщикам накануне праздника? Спасибо вам за такую поддержку! В 2016-м году она особенно ощущалась. Вы ездили за командой в Мюнхен, Амстердам и многие другие города Европы. Мы чувствовали, что вы всегда были рядом.  Хочется, чтобы в 2017-м году вы продолжали также поддерживать нас, а мы будем радовать вас еще больше».

Напомним, что перед Новым годом «Ростов» погасил все долги перед игроками.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 08:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
18:28 Фото Васин будет выступать в ЦСКА под номером «5» 33
13:37 Джикия в «Спартаке» будет выступать под 14-м номером 46
12:28 Смолов стал лучшим игроком России в 2016 году по опросу журналистов 78
10:11 Видео «Кайрат» признал гол Аршавина самым красивым в сезоне 48
08:55 Первый тренер Новосельцева: «Компенсации за Ивана школа не дождалась» 47
04:29 Фото Глушаков – Джикии: «В бане поговорим!» 47
26 декабря 2016
16:00 «Урал» заплатил «Енисею» 10 млн рублей за Ломакина 9
12:46 Караваев: «У ЦСКА есть право выкупить меня, но я хочу поиграть в Европе» 33
12:38 Гинер: «ЦСКА не бросит Ерёменко» 34
25 декабря 2016
18:56 Фото Промес отмечал Рождество в компании Депая 40
все материалы по этой теме
Турниры