Гендиректор «Атлетико»: «Симеоне останется в клубе и на следующий сезон, это точно»
Сегодня, 08:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин дал понять, что главный тренер команды Диего Симеоне и в следующем сезоне будет руководить командой:
«Эль Чоло останется в „Атлетико“ на этот сезон и на следующий, это точно.
Он работает в клубе уже 5 лет, и мы надеемся, что он продлит свое пребывание здесь. Мы очень довольны его работой».
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