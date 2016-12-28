Гендиректор «Атлетико»: «Симеоне останется в клубе и на следующий сезон, это точно»

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин дал понять, что главный тренер команды Диего Симеоне и в следующем сезоне будет руководить командой:

«Эль Чоло останется в „Атлетико“ на этот сезон и на следующий, это точно.

Он работает в клубе уже 5 лет, и мы надеемся, что он продлит свое пребывание здесь. Мы очень довольны его работой».