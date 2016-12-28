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Клаттенбурга позовут обслуживать матчи китайской Суперлиги

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Судейство, Клаттенбург Марк
Сегодня, 08:33 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Марк Клаттенбург - лучший арбитр года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), стал объектом интереса китайской Суперлиги.

В стране, где имели место случаи договорных матчей и судейских скандалов, намерены развивать футбол не только с помощью приглашения футболистов с громкими именами, но также и топовых арбитров и администраторов.

Ожидается, что вскоре Клаттенбург получит предложение из Поднебесной.

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