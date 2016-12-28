Клаттенбурга позовут обслуживать матчи китайской Суперлиги
Сегодня, 08:33 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Марк Клаттенбург - лучший арбитр года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), стал объектом интереса китайской Суперлиги.
В стране, где имели место случаи договорных матчей и судейских скандалов, намерены развивать футбол не только с помощью приглашения футболистов с громкими именами, но также и топовых арбитров и администраторов.
Ожидается, что вскоре Клаттенбург получит предложение из Поднебесной.
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