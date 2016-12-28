Клопп: «Гвардиола на матче „Ливерпуля“? Ему захотелось посмотреть хороший футбол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил, комментируя присутствие наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на матче 18-го тура АПЛ между «красными» и «Сток Сити»:

«Я очень уважаю „Манчестер Сити“, но я не был зрителем на их стадионе ни в нынешнем, ни в прошлом сезонах. Наверное, ему захотелось посмотреть хороший футбол».