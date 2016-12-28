Рейтинг@Mail.ru

Клопп: «Гвардиола на матче „Ливерпуля“? Ему захотелось посмотреть хороший футбол»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль4 : 1Сток СитиСток Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Клопп Юрген , Гвардиола Хосеп
Сегодня, 08:53 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил, комментируя присутствие наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на матче 18-го тура АПЛ между «красными» и «Сток Сити»:

«Я очень уважаю „Манчестер Сити“, но я не был зрителем на их стадионе ни в нынешнем, ни в прошлом сезонах. Наверное, ему захотелось посмотреть хороший футбол».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:10
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:35 Вилья: «Если „Золотой мяч“ вручается лучшему игроку мира, то он должен быть у Месси» 1
09:26 Это'О: «Капелло помог мне прокормить мою семью» 1
09:14 Вальехо: «Знаю, что в „Реале“ следят за моей игрой» 0
08:12 Гендиректор «Атлетико»: «Симеоне останется в клубе и на следующий сезон, это точно» 1
07:36 Марадона: «Лучше бы „Наполи“ сыграл с „Реалом“ сейчас, пока Роналду не набрал форму» 5
07:27 Каррагер: «На месте Клоппа я бы купил Харта» 1
00:39 Роналду: «Кто ещё сомневается во мне, „Реале“ и сборной Португалии?» 38
00:29 Лам: «Я точно не хочу быть тренером» 1
00:04 Клопп: «Это была дикая игра» 1
Вчера
22:44 Моуриньо: «В наше время только нападающий может получить „Золотой мяч“» 22
все материалы по этой теме
Турниры