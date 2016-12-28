Вальехо: «Знаю, что в „Реале“ следят за моей игрой»

Защитник «Айнтрахта» Хесус Вальехо, права на которого принадлежат «Реалу», дал понять, что по окончании срока аренды готов вернуться в мадридский клуб и бороться за место в составе:

«В „Реале“ мне ясно дали понять, что будут следить за моим развитием в Бундеслиге. Сказали, что каждую неделю звонить не будут, но я знаю, что за мной наблюдают.

Всегда говорил, что я заключал контракт с „Реалом“, так как знал, что смогу там заиграть.

Пока я сосредоточен на выступлениях за „Айнтрахт“, но понятно, что я мечтаю играть за „Реал“».