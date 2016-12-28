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Это'О: «Капелло помог мне прокормить мою семью»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Реал, Это'О Самуэль, Капелло Фабио , Инфантино Джанни
Сегодня, 09:26 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

На 11-й Международной Футбольной Конференции в Дубае бывший нападающий «Реала» и сборной Камеруна Самуэль Это'О поблагодарил итальянского специалиста Фабио Капелло, который будучи главным тренером «сливочных» открыл перед форвардом дорогу в большой футбол:

«Я хотел бы поблагодарить Фабио Капелло, он помог мне прокормить мою семью».

Также Это'О поддержал идею об увеличении количества участников чемпионата мира до 48 команд, заявив, что такое расширение подарит шансы стать частью праздника бедным странам.

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