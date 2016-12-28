Вилья: «Если „Золотой мяч“ вручается лучшему игроку мира, то он должен быть у Месси»

Бывший нападающий «Барселоны» Давид Вилья считает, что лидер «блаугранас» Лионель Месси заслуживал того, чтобы стать обладателем «Золотого мяча» в 2016 году. Напомним, что лауреатом награды стал нападающий «Реала» Криштиану Роналду.

«Если „Золотой мяч“ вручается лучшему игроку мира, то его обладателем должен быть Месси.

Думаю, трудно оценить выбор. Порой личные выступления одного игрока ставятся выше выступлений других футболистов из-за успехов команды. Это случилось в этом году, но случалось и раньше».