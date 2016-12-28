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Жулиано: «Я бы не стал отказываться от перехода в английскую Премьер-Лигу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Жулиано
Сегодня, 10:23 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Зенита» Жулиано дал понять, что необходимость проводить матчи во время рождественских праздников не удержала бы его от перехода в английский клуб:

«Конечно, я бы не стал отказываться от перехода в английскую Премьер-Лигу. Правда, Новый год - это важный праздник в нашей жизни. Мы встречаемся с семьями. Я провожу это время с мамой и братьями - у нас очень большая семья. Это красивый и важный момент, который мы привыкли проводить все вместе. Поэтому, конечно, играть в Новый год я бы играл, но не знаю, каковы были бы мои чувства от этого».

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