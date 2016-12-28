Жулиано: «Я бы не стал отказываться от перехода в английскую Премьер-Лигу»
Сегодня, 10:23 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Зенита» Жулиано дал понять, что необходимость проводить матчи во время рождественских праздников не удержала бы его от перехода в английский клуб:
«Конечно, я бы не стал отказываться от перехода в английскую Премьер-Лигу. Правда, Новый год - это важный праздник в нашей жизни. Мы встречаемся с семьями. Я провожу это время с мамой и братьями - у нас очень большая семья. Это красивый и важный момент, который мы привыкли проводить все вместе. Поэтому, конечно, играть в Новый год я бы играл, но не знаю, каковы были бы мои чувства от этого».
Другие материалы по теме:
Вчера
26 декабря 2016
23 декабря 2016
07:55 Джано: «При Карпине, если не получилось отдать или забить – на лавку. Я плакал после этих матчей!» 55
22 декабря 2016
Или войдите через