Жулиано: «Я бы не стал отказываться от перехода в английскую Премьер-Лигу»

Полузащитник «Зенита» Жулиано дал понять, что необходимость проводить матчи во время рождественских праздников не удержала бы его от перехода в английский клуб:

«Конечно, я бы не стал отказываться от перехода в английскую Премьер-Лигу. Правда, Новый год - это важный праздник в нашей жизни. Мы встречаемся с семьями. Я провожу это время с мамой и братьями - у нас очень большая семья. Это красивый и важный момент, который мы привыкли проводить все вместе. Поэтому, конечно, играть в Новый год я бы играл, но не знаю, каковы были бы мои чувства от этого».