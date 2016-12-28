Наставник «Рединга» Яп Стам претендует на пост главного тренера «Суонси».

Напомним, что накануне «лебеди» отправили в отставку Боба Брэдли.

Также известно, что руководство валлийского клуба рассматривает кандидатуру бывшего полузащитника и тренера «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза.