Стам претендует на пост главного тренера «Суонси»
Сегодня, 10:41 | Источник: Telegraaf.nl | Редакция: Антон Белюсь
Наставник «Рединга» Яп Стам претендует на пост главного тренера «Суонси».
Напомним, что накануне «лебеди» отправили в отставку Боба Брэдли.
Также известно, что руководство валлийского клуба рассматривает кандидатуру бывшего полузащитника и тренера «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза.
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