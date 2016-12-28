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Стам претендует на пост главного тренера «Суонси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Суонси Сити, Рединг, Стам Яп
Сегодня, 10:41 | Источник: Telegraaf.nl | Редакция: Антон Белюсь

Наставник «Рединга» Яп Стам претендует на пост главного тренера «Суонси».

Напомним, что накануне «лебеди» отправили в отставку Боба Брэдли.

Также известно, что руководство валлийского клуба рассматривает кандидатуру бывшего полузащитника и тренера «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза.

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