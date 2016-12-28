Моуриньо: «За Марсьяля не боюсь, он останется в МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо дал понять, что рассчитывает на нападающего команды Антони Марсьяля, который после ударного прошлого сезона стал реже появляться на поле в нынешней кампании:

«У нас много хороших игроков, которые выступают на схожих позициях - Марсьяль, Мата, Мхитарян, Руни.

Я не могу выпускать Марсьяля в 4, 5, 6 или 7 матчах подряд, когда в команде есть и другие люди, которые ждут своего шанса.

Я стараюсь предоставлять ему возможности. Я давал ему хорошие шансы и выпускал его на поле в матчах с „Тоттенхэмом“ и „Арсеналом“ - в важных матчах.

Ситуация требует времени, но он отличный парень. Он хочет становиться лучше. Он настоящий профессионал, поэтому за него я не боюсь - уверен, он останется в МЮ».