Моуриньо: «За Марсьяля не боюсь, он останется в МЮ»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Марсьяль Антони
Сегодня, 11:02 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо дал понять, что рассчитывает на нападающего команды Антони Марсьяля, который после ударного прошлого сезона стал реже появляться на поле в нынешней кампании:
«У нас много хороших игроков, которые выступают на схожих позициях - Марсьяль, Мата, Мхитарян, Руни.
Я не могу выпускать Марсьяля в 4, 5, 6 или 7 матчах подряд, когда в команде есть и другие люди, которые ждут своего шанса.
Я стараюсь предоставлять ему возможности. Я давал ему хорошие шансы и выпускал его на поле в матчах с „Тоттенхэмом“ и „Арсеналом“ - в важных матчах.
Ситуация требует времени, но он отличный парень. Он хочет становиться лучше. Он настоящий профессионал, поэтому за него я не боюсь - уверен, он останется в МЮ».
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