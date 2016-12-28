Рейтинг@Mail.ru

Подольски может продолжить карьеру в Китае

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Галатасарай, Подольски Лукас
Сегодня, 11:12 | Источник: Bild.de | Редакция: Антон Белюсь

«Гуанчжоу Эвергранд» проявляет интерес к нападающему «Галатасарая» Лукасу Подольски.

Сообщается, что китайский клуб уже сделал предложение 31-летнему футболисту, который сможет стать богаче на 9 млн евро за каждый год, проведенный в команде из провинции Гуандун.

По слухам, сумма трансфера форварда может составить 20 млн евро.

Напомним, что ранее Подольски принял решение завершить международную карьеру.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:04 Слухи ПСЖ претендует на Бернардески 0
08:42 Слухи «Челси» предложил «Аталанте» 25 млн евро за хавбека Кесси 3
04:13 Слухи Топ-клубы АПЛ нацелились на Брандта 1
03:15 Слухи Гиггз – основной кандидат на пост наставника «Суонси» 3
02:40 Слухи Ганчаренко хочет видеть Бальде в ЦСКА 41
02:06 Слухи «Арсенал» хочет купить вратаря «Сандерленда» Пикфорда 1
00:17 Слухи «Херенвен» арендует Эдегора 2
Вчера
20:49 Слухи «Челси» снова вернулся к кандидатуре Наингголана 16
18:34 Слухи «Ювентус» очень близок к подписанию Томаса Ринкона 42
16:22 Слухи Семеду вслед за Линделефом перейдёт в МЮ 18
все материалы по этой теме
Турниры