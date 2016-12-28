Подольски может продолжить карьеру в Китае
Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Галатасарай, Подольски Лукас
Сегодня, 11:12 | Источник: Bild.de | Редакция: Антон Белюсь
«Гуанчжоу Эвергранд» проявляет интерес к нападающему «Галатасарая» Лукасу Подольски.
Сообщается, что китайский клуб уже сделал предложение 31-летнему футболисту, который сможет стать богаче на 9 млн евро за каждый год, проведенный в команде из провинции Гуандун.
По слухам, сумма трансфера форварда может составить 20 млн евро.
Напомним, что ранее Подольски принял решение завершить международную карьеру.
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