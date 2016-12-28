Подольски может продолжить карьеру в Китае

«Гуанчжоу Эвергранд» проявляет интерес к нападающему «Галатасарая» Лукасу Подольски.

Сообщается, что китайский клуб уже сделал предложение 31-летнему футболисту, который сможет стать богаче на 9 млн евро за каждый год, проведенный в команде из провинции Гуандун.

По слухам, сумма трансфера форварда может составить 20 млн евро.

Напомним, что ранее Подольски принял решение завершить международную карьеру.