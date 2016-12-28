Бубнов: «Играя в „Зените“, Цаллагов сможет побороться за место в сборной России»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что вероятный новичок «Зенита» Ибрагим Цаллагов, пока еще являющийся футболистом «Крыльев Советов», в клубе с берегов Невы сможет вырасти в игрока сборной России:

«Я давно слежу за Цаллаговым и помню его еще по выступлению за молодежную сборную России. У него отличные данные для игры по всей бровке. Это конкурент для Игоря Смольникова. К тому же готов сыграть при необходимости и в опорной зоне.

Думаю, Цаллагов может прогрессировать в „Зените“ и даже побороться за место в сборной России. Такие игроки нам нужны».