Бубнов: «Играя в „Зените“, Цаллагов сможет побороться за место в сборной России»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Крылья Советов, Бубнов Александр , Цаллагов Ибрагим
Сегодня, 11:32 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Антон Белюсь
Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что вероятный новичок «Зенита» Ибрагим Цаллагов, пока еще являющийся футболистом «Крыльев Советов», в клубе с берегов Невы сможет вырасти в игрока сборной России:
«Я давно слежу за Цаллаговым и помню его еще по выступлению за молодежную сборную России. У него отличные данные для игры по всей бровке. Это конкурент для Игоря Смольникова. К тому же готов сыграть при необходимости и в опорной зоне.
Думаю, Цаллагов может прогрессировать в „Зените“ и даже побороться за место в сборной России. Такие игроки нам нужны».
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Он в любом случае в плюсе!
А игрок неплохой, заиграет в Зените если Смольников не восстановится.
Он за пару сезонов в Зените заработает столько, сколько бы не заработал бы за десять сезонов в КС!
А вообще чудит Бубнов. Раз давно следит, то должен знать, что Цаллагов и левую бровку может закрывать.
А прогрессировать совсем не обязательно...Могилевец и с лавки Зенита прекрасно в сборную вызывается)))