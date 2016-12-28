Жиру: «Возможно, вскоре продлю контракт с „Арсеналом“»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру намекнул на то, что в ближайшем будущем может продлить контракт с «канонирами»:

«Люди говорят, что я заключил с „Арсеналом“ новый контракт. Это не так, но, возможно, вскоре это случится.

Я вернулся в расположение клуба позже Евро-2016. Для моего тела это было хорошо, ведь я смог отдохнуть, но для меня - не очень, ведь во время моего отсутствия команда выступала хорошо и другой нападающий здорово проявил себя.

Этот сезон складывается для меня непросто, также полтора месяца я не играл из-за травмы. Я разговаривал с тренером, и он объяснил мне, почему я не слишком часто играл до последнего времени».