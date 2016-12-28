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Жиру: «Возможно, вскоре продлю контракт с „Арсеналом“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Жиру Оливье
Сегодня, 12:18 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру намекнул на то, что в ближайшем будущем может продлить контракт с «канонирами»:

«Люди говорят, что я заключил с „Арсеналом“ новый контракт. Это не так, но, возможно, вскоре это случится.

Я вернулся в расположение клуба позже Евро-2016. Для моего тела это было хорошо, ведь я смог отдохнуть, но для меня - не очень, ведь во время моего отсутствия команда выступала хорошо и другой нападающий здорово проявил себя.

Этот сезон складывается для меня непросто, также полтора месяца я не играл из-за травмы. Я разговаривал с тренером, и он объяснил мне, почему я не слишком часто играл до последнего времени».

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