Бубнов: «Не сомневаюсь, что зимой Молло усилит кого-то из лидеров»

Футбольный эксперт Александр Бубнов уверен, что в январе полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло сменит клубную прописку:

«Я удивлен, почему француз еще не в топ-клубе?! Это готовый игрок для решения самых серьезных целей как минимум в РФПЛ. Таких универсалов у нас мало - может сыграть на любом фланге атаки, плеймейкера, оттянутого форварда. Он только приехал в Россию, как отдал три голевые передачи на „Петровском“! Так что не сомневаюсь - Молло зимой поменяет клуб и усилит кого-то из лидеров».