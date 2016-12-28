Бубнов: «Не сомневаюсь, что зимой Молло усилит кого-то из лидеров»
Сегодня, 12:25 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Антон Белюсь
Футбольный эксперт Александр Бубнов уверен, что в январе полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло сменит клубную прописку:
«Я удивлен, почему француз еще не в топ-клубе?! Это готовый игрок для решения самых серьезных целей как минимум в РФПЛ. Таких универсалов у нас мало - может сыграть на любом фланге атаки, плеймейкера, оттянутого форварда. Он только приехал в Россию, как отдал три голевые передачи на „Петровском“! Так что не сомневаюсь - Молло зимой поменяет клуб и усилит кого-то из лидеров».
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