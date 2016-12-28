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Глушков сменил «Сибирь» на «Урал»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Урал, Сибирь, Глушков Никита
Сегодня, 12:35 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Урала» сообщает, что клуб пополнился 22-летним полузащитником Никитой Глушковым.

Предыдущим клубом хавбека была «Сибирь», где игрок забил 1 мяч в 23 матчах.

За «Урал» Глушков будет выступать под 32 номером.

Ранее клуб из Екатеринбурга подписал контракт с экс-полузащитником «Енисея» Александром Ломакиным.

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