Глушков сменил «Сибирь» на «Урал»

Пресс-служба «Урала» сообщает, что клуб пополнился 22-летним полузащитником Никитой Глушковым.

Предыдущим клубом хавбека была «Сибирь», где игрок забил 1 мяч в 23 матчах.

За «Урал» Глушков будет выступать под 32 номером.

Ранее клуб из Екатеринбурга подписал контракт с экс-полузащитником «Енисея» Александром Ломакиным.