Глушков сменил «Сибирь» на «Урал»
Сегодня, 12:35 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Урала» сообщает, что клуб пополнился 22-летним полузащитником Никитой Глушковым.
Предыдущим клубом хавбека была «Сибирь», где игрок забил 1 мяч в 23 матчах.
За «Урал» Глушков будет выступать под 32 номером.
Ранее клуб из Екатеринбурга подписал контракт с экс-полузащитником «Енисея» Александром Ломакиным.
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