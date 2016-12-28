Инфантино: «Идею с 48 командами на Мундиале поддерживает большинство футбольных федераций»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что большинство футбольных федераций поддерживает идею увеличения количества стран-участниц на чемпионатах мира до 48 сборных.

Решение по данному вопросу должно быть принято в январе, однако маловероятно, что текущий формат с 32 командами будет изменен до чемпионата мира 2026 года.

Напомним, что в последний раз количество участников Мундиаля было увеличено в 1998 году, когда на чемпионате мира во Франции выступили 32 сборные вместо ранее привычных 24.