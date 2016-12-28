Инфантино: «Идею с 48 командами на Мундиале поддерживает большинство футбольных федераций»
Сегодня, 12:45 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что большинство футбольных федераций поддерживает идею увеличения количества стран-участниц на чемпионатах мира до 48 сборных.
Решение по данному вопросу должно быть принято в январе, однако маловероятно, что текущий формат с 32 командами будет изменен до чемпионата мира 2026 года.
Напомним, что в последний раз количество участников Мундиаля было увеличено в 1998 году, когда на чемпионате мира во Франции выступили 32 сборные вместо ранее привычных 24.
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2. Играть на 3 и даже 2 день более чем возможно и реально это тебе как футболист говорю. На ЧМ обычно перерыв 4-5 дней минимум.
3. Судя по твоей аватарке уж лучше сидеть на диване)) Ничего личного...
Мир движется вперед и уже сборная Исландии катает вчерашних грандов. Хотите вы или нет и видеоповторы скоро введут и другие новшества будут.
Давайте сразу без отборов, все сборные загоним в финальную часть!