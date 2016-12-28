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Инфантино: «Идею с 48 командами на Мундиале поддерживает большинство футбольных федераций»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Инфантино Джанни
Сегодня, 12:45 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что большинство футбольных федераций поддерживает идею увеличения количества стран-участниц на чемпионатах мира до 48 сборных.

Решение по данному вопросу должно быть принято в январе, однако маловероятно, что текущий формат с 32 командами будет изменен до чемпионата мира 2026 года.

Напомним, что в последний раз количество участников Мундиаля было увеличено в 1998 году, когда на чемпионате мира во Франции выступили 32 сборные вместо ранее привычных 24.

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