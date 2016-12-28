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Вилья: «Рано или поздно Месси продлит контракт с „Барселоной“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Месси Лионель, Вилья Давид
Сегодня, 12:54 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий «Барселоны» Давид Вилья не сомневается, что лидер «блаугранас» Лионель Месси вскоре продлит контракт с «сине-гранатовыми»:

«Думаю, в будущем Лионель продлит контракт с „Барселоной“, рано или поздно это произойдет.

В „Барселоне“ любят Месси, а Месси любит „Барселону“, другой вариант развития событий даже невозможно представить».

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