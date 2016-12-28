Вилья: «Рано или поздно Месси продлит контракт с „Барселоной“»
Сегодня, 12:54 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший нападающий «Барселоны» Давид Вилья не сомневается, что лидер «блаугранас» Лионель Месси вскоре продлит контракт с «сине-гранатовыми»:
«Думаю, в будущем Лионель продлит контракт с „Барселоной“, рано или поздно это произойдет.
В „Барселоне“ любят Месси, а Месси любит „Барселону“, другой вариант развития событий даже невозможно представить».
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