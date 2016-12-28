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«Лестер» готов потратить более 30 млн фунтов в ближайшее трансферное окно

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лестер Сити, Ндиди Вилфрид, Раньери Клаудио
Сегодня, 13:05 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Владельцы «Лестер Сити» выражают поддержку главному тренеру команды Клаудио Раньери и готовы выделить более 30 млн фунтов на зимние трансферы.

«Лисы» после фантастической победы в АПЛ в минувшем сезоне в нынешней кампании выступают очень слабо и находятся лишь в трех очках от зоны вылета.

Среди возможных приобретений команды называется полузащитник «Гента» Вилфрид Ндиди.

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