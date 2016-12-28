«Лестер» готов потратить более 30 млн фунтов в ближайшее трансферное окно

Владельцы «Лестер Сити» выражают поддержку главному тренеру команды Клаудио Раньери и готовы выделить более 30 млн фунтов на зимние трансферы.

«Лисы» после фантастической победы в АПЛ в минувшем сезоне в нынешней кампании выступают очень слабо и находятся лишь в трех очках от зоны вылета.

Среди возможных приобретений команды называется полузащитник «Гента» Вилфрид Ндиди.