«Лестер» готов потратить более 30 млн фунтов в ближайшее трансферное окно
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лестер Сити, Ндиди Вилфрид, Раньери Клаудио
Сегодня, 13:05 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Владельцы «Лестер Сити» выражают поддержку главному тренеру команды Клаудио Раньери и готовы выделить более 30 млн фунтов на зимние трансферы.
«Лисы» после фантастической победы в АПЛ в минувшем сезоне в нынешней кампании выступают очень слабо и находятся лишь в трех очках от зоны вылета.
Среди возможных приобретений команды называется полузащитник «Гента» Вилфрид Ндиди.
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Крайне плохая работа скаутов, которые купили совершенно ненужных игроков и при этом очень слабые позиции (типа бегунка Олбрайтона) в принципе не укрепили. Я уж не говорю про оборону из Хута, Симпсона и т.п.