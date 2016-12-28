«Интеру» нужны Манолас, Бернардески и Берарди

Защитник «Ромы» Константинос Манолас попал в сферу трансферных интересов «Интера».

Сообщается, что летом «нерадзурри» планируют серьезно усилиться, предприняв попытку приобрести 25-летнего футболиста сборной Греции, а также ряд других игроков, в числе которых называются Федерико Бернардески («Фиорентина») и Доменико Берарди («Сассуоло»).

Напомним, что интерес к Маноласу также может проявлять «Челси», который летом всерьез претендовал на игрока.