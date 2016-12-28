Рейтинг@Mail.ru

«Интеру» нужны Манолас, Бернардески и Берарди

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, Интер, Манолас Константинос, Бернардески Федерико, Берарди Доменико
Сегодня, 13:17 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Ромы» Константинос Манолас попал в сферу трансферных интересов «Интера».

Сообщается, что летом «нерадзурри» планируют серьезно усилиться, предприняв попытку приобрести 25-летнего футболиста сборной Греции, а также ряд других игроков, в числе которых называются Федерико Бернардески («Фиорентина») и Доменико Берарди («Сассуоло»).

Напомним, что интерес к Маноласу также может проявлять «Челси», который летом всерьез претендовал на игрока.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:27, редактировал Сегодня 13:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:05 «Лестер» готов потратить более 30 млн фунтов в ближайшее трансферное окно 6
12:04 Слухи «Бенфика» продлит контракт с Линделефом, чтобы увеличить сумму отступных за игрока 3
11:53 Слухи Адебайор интересен «Монпелье» 4
11:41 Слухи «Кристал Пэлас» нацелился на защитника «Арсенала» Гиббса 3
11:12 Слухи Подольски может продолжить карьеру в Китае 4
09:04 Слухи ПСЖ претендует на Бернардески 0
08:42 Слухи «Челси» предложил «Аталанте» 25 млн евро за хавбека Кесси 8
04:13 Слухи Топ-клубы АПЛ нацелились на Брандта 1
03:15 Слухи Гиггз – основной кандидат на пост наставника «Суонси» 5
02:40 Слухи Ганчаренко хочет видеть Бальде в ЦСКА 59
все материалы по этой теме
Турниры