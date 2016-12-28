«Интеру» нужны Манолас, Бернардески и Берарди
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, Интер, Манолас Константинос, Бернардески Федерико, Берарди Доменико
Сегодня, 13:17 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Ромы» Константинос Манолас попал в сферу трансферных интересов «Интера».
Сообщается, что летом «нерадзурри» планируют серьезно усилиться, предприняв попытку приобрести 25-летнего футболиста сборной Греции, а также ряд других игроков, в числе которых называются Федерико Бернардески («Фиорентина») и Доменико Берарди («Сассуоло»).
Напомним, что интерес к Маноласу также может проявлять «Челси», который летом всерьез претендовал на игрока.
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