«Барселона» вскоре предложит Иньесте новый контракт

Руководство «Барселоны» намерено продлить контракт с капитаном команды Андресом Иньестой.

По информации источника, до апреля 2017 года «сине-гранатовые» предложат 32-летнему хавбеку продлить сотрудничество.

Нынешний трудовой договор между сторонами рассчитан до июня 2018 года.

Сам Иньеста накануне заявил, что хочет играть в каталонском клубе до тех пор, пока способен приносить пользу команде.