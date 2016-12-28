«Барселона» вскоре предложит Иньесте новый контракт
Сегодня, 13:28 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Антон Белюсь
Руководство «Барселоны» намерено продлить контракт с капитаном команды Андресом Иньестой.
По информации источника, до апреля 2017 года «сине-гранатовые» предложат 32-летнему хавбеку продлить сотрудничество.
Нынешний трудовой договор между сторонами рассчитан до июня 2018 года.
Сам Иньеста накануне заявил, что хочет играть в каталонском клубе до тех пор, пока способен приносить пользу команде.
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А через 5 лет хотелось бы увидит его вместе с Хави у руля Барсы.