«Зенит» претендует на хавбека «Бенфики» Самариса

По информации португальской прессы, «Зенит» возобновил интерес к полузащитнику «Бенфики» Андреасу Самарису.

Напомним, что «сине-бело-голубые» предпринимали попытку приобрести грека еще летом, но тогда получили от португальского клуба отказ.

Судя по всему, главный тренер «орлов» Руи Витория не особо рассчитывает на 27-летнего хавбека, который в нынешнем сезоне не получает достаточного количества игрового времени - всего 6 поединков в Примейре и 3 в Лиге чемпионов.