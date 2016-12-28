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«Зенит» претендует на хавбека «Бенфики» Самариса

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Бенфика, Зенит, Самарис Андреас
Сегодня, 14:15 | Источник: Ojogo.pt | Редакция: Антон Белюсь

По информации португальской прессы, «Зенит» возобновил интерес к полузащитнику «Бенфики» Андреасу Самарису.

Напомним, что «сине-бело-голубые» предпринимали попытку приобрести грека еще летом, но тогда получили от португальского клуба отказ.

Судя по всему, главный тренер «орлов» Руи Витория не особо рассчитывает на 27-летнего хавбека, который в нынешнем сезоне не получает достаточного количества игрового времени - всего 6 поединков в Примейре и 3 в Лиге чемпионов.

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