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Президент «Лас-Пальмаса»: «Мы не можем себе позволить платить Хесе нужную зарплату»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Лас-Пальмас, Хесе
Сегодня, 14:35 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Ахель Рамирес дал понять, что клуб не так близок к приобретению нападающего ПСЖ Хесе, как об этом пишут в прессе:

«Хесе хочет перейти в „Лас-Пальмас“, но мы не можем себе позволить платить ему такую зарплату.

В Европе есть другие клубы, готовые платить ему нужную сумму. Это работает против нас, нам придется подождать.

Мы не спешим. Мы не будем отклоняться от своей трансферной политики.

Сегодня клуб имеет доход. Не забывайте о том, что 10 лет назад у нас был долг в размере 72 млн евро».

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