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Агент: «Марсьяль детально изучает предложение „Севильи“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Марсьяль Антони
Сегодня, 14:42 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Филипп Ламболи - агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, заявил, что его клиент рассматривает возможность перехода в «Севилью» этой зимой на правах аренды: 

«Мы детально изучаем предложение „Севильи“.

„Севилья“ - это очень хороший клуб, они занимают хорошее место в турнирной таблице Ла Лиги, играют в Лиге чемпионов, у них отличный тренер. Это все, что я могу вам сказать».

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