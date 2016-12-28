Агент: «Марсьяль детально изучает предложение „Севильи“»

Филипп Ламболи - агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, заявил, что его клиент рассматривает возможность перехода в «Севилью» этой зимой на правах аренды:

«Мы детально изучаем предложение „Севильи“.

„Севилья“ - это очень хороший клуб, они занимают хорошее место в турнирной таблице Ла Лиги, играют в Лиге чемпионов, у них отличный тренер. Это все, что я могу вам сказать».