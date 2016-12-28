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Источник: «„Томь“ и Дьяков расторгают контракт, игрок вернётся в „Динамо“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Томь, Динамо М, Дьяков Виталий
Сегодня, 15:15 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Томи» Виталий Дьяков, права на которого принадлежат «Динамо», по информации источника, в ближайшее время вернется в расположение московского клуба.

Сообщается, что «Томь», испытывающая большие финансовые сложности, расторгает контракт с 27-летним игроком.

При этом Дьяков может продолжить выступления в одном из клубов Премьер-Лиги, если получит интересное предложение.

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