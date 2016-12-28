Источник: «„Томь“ и Дьяков расторгают контракт, игрок вернётся в „Динамо“»
Сегодня, 15:15 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Томи» Виталий Дьяков, права на которого принадлежат «Динамо», по информации источника, в ближайшее время вернется в расположение московского клуба.
Сообщается, что «Томь», испытывающая большие финансовые сложности, расторгает контракт с 27-летним игроком.
При этом Дьяков может продолжить выступления в одном из клубов Премьер-Лиги, если получит интересное предложение.
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26 декабря 2016
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В томи же кого угодно на халяву можно взять.
Нужно Бикфалви отжать))
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Виталий "Возьмите меня обратно в Ростов,пожалуйста.Я больше так не буду"