Источник: «„Томь“ и Дьяков расторгают контракт, игрок вернётся в „Динамо“»

Защитник «Томи» Виталий Дьяков, права на которого принадлежат «Динамо», по информации источника, в ближайшее время вернется в расположение московского клуба.

Сообщается, что «Томь», испытывающая большие финансовые сложности, расторгает контракт с 27-летним игроком.

При этом Дьяков может продолжить выступления в одном из клубов Премьер-Лиги, если получит интересное предложение.