Снейдер: «Нет тренера лучше, чем ван Гал, но в общении с ним - одни неприятности»

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер вспомнил о работе под руководством Луи ван Гала в сборной Нидерландов:

«Я всегда говорил, что ван Гал - лучший тренер. Это касается и технического аспекта, и тактического.

Нет тренера лучше, чем ван Гал. Но думаю, ему следует прибавлять в том, что касается отношений с игроками и тренерским штабом.

Было здорово играть под его руководством, его тренировки были очень интересны.

Но на уровне общения у меня были с ним одни неприятности».