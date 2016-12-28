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Снейдер: «Нет тренера лучше, чем ван Гал, но в общении с ним - одни неприятности»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Нидерланды, Галатасарай, Снейдер Уэсли, ван Гал Луи
Сегодня, 15:29 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер вспомнил о работе под руководством Луи ван Гала в сборной Нидерландов:

«Я всегда говорил, что ван Гал - лучший тренер. Это касается и технического аспекта, и тактического.

Нет тренера лучше, чем ван Гал. Но думаю, ему следует прибавлять в том, что касается отношений с игроками и тренерским штабом.

Было здорово играть под его руководством, его тренировки были очень интересны.

Но на уровне общения у меня были с ним одни неприятности».

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