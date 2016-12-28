Мутко: «Обеспокоенности за карьеру Самедова нет, нужна будет моя помощь - разберёмся»

Президент РФС Виталий Мутко считает, что неопределенность в карьере полузащитника Александра Самедова, который из-за конфликта с главным тренером «железнодорожников» Юрием Семиным был отстранен от игр за клуб, не помешает хавбеку удачно выступать в составе сборной России:

«Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нет. Это игрок большого калибра, один из лидеров сборной. Впереди у нас матч национальной команды. Если нужна будет моя помощь - разберемся».

Напомним, что «Локомотив» готов отпустить Самедова в любую другую команду за 5 млн евро, однако пока не получал такого предложения.