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Мутко: «Обеспокоенности за карьеру Самедова нет, нужна будет моя помощь - разберёмся»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Россия, Самедов Александр, Мутко Виталий
Сегодня, 15:39 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Президент РФС Виталий Мутко считает, что неопределенность в карьере полузащитника Александра Самедова, который из-за конфликта с главным тренером «железнодорожников» Юрием Семиным был отстранен от игр за клуб, не помешает хавбеку удачно выступать в составе сборной России: 

«Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нет. Это игрок большого калибра, один из лидеров сборной. Впереди у нас матч национальной команды. Если нужна будет моя помощь - разберемся».

Напомним, что «Локомотив» готов отпустить Самедова в любую другую команду за 5 млн евро, однако пока не получал такого предложения.

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