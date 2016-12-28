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Вальверде может стать преемником Энрике в «Барселоне»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Барселона, Вальверде Эрнесто , Энрике Луис
Сегодня, 15:52 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесте Вальверде может возглавить «Барселону» по окончании сезона, если нынешний наставник «сине-гранатовых» Луис Энрике примет решение отдохнуть от тренерской деятельности.

Напомним, что интерес к кандидатуре Вальверде после отставки Рафаэля Бенитеса проявлял «Реал», но «сливочные» доверили команду Зинедину Зидану, о чем не пожалели. Вальверде же продлил контракт с «Атлетиком», который истекает по окончании нынешнего сезона. Стоит отметить, что 52-летний специалист в период с 1988 по 1990 годы выступал за «Барселону».

Ранее сообщалось, что рулевой «блаугранас» Луис Энрике должен определиться относительно продолжения своей деятельности до марта.

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