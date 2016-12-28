Мутко: «Процесс сдачи „Крестовского“ идёт по плану»
Сегодня, 16:01 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Президент РФС Виталий Мутко заявил, что процесс сдачи будущего стадиона «Зенита» на Крестовском острове идет по плану:
«Пока все по плану, никаких вопросов нет. Идет работа по сдаче объекта, работают службы Ростехнадзора. Это непростой процесс - документации тысяча томов, ситуация рабочая, нормальная. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - это достаточно непростая тема. Думаю, что завтра у меня будет четкий доклад на эту тему.
Сейчас идет сдача объекта, потом будет процесс его адаптации к чемпионату, Кубку Конфедераций, оснащение, временная инфраструктура, периметр безопасности. До апреля, до первого матча, еще много тестовой работы предстоит. Но уже не со строительной точки зрения, а адаптационной работы».
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https://www.youtube.com/watch?v=NcDPEt45-0Y
1995 г. Зенит-Металург(Липецк) 0:1,100 зрителей.
Надобы, заранее провести тестирование, подсветку вон с табло провели, теперь писуары надо проверить, вдруг не справятся)))))))
https://www.youtube.com/watch?v=IENByyTh43I
(НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ)