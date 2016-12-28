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Мутко: «Процесс сдачи „Крестовского“ идёт по плану»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы, Зенит, Мутко Виталий
Сегодня, 16:01 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что процесс сдачи будущего стадиона «Зенита» на Крестовском острове идет по плану:

«Пока все по плану, никаких вопросов нет. Идет работа по сдаче объекта, работают службы Ростехнадзора. Это непростой процесс - документации тысяча томов, ситуация рабочая, нормальная. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - это достаточно непростая тема. Думаю, что завтра у меня будет четкий доклад на эту тему.

Сейчас идет сдача объекта, потом будет процесс его адаптации к чемпионату, Кубку Конфедераций, оснащение, временная инфраструктура, периметр безопасности. До апреля, до первого матча, еще много тестовой работы предстоит. Но уже не со строительной точки зрения, а адаптационной работы».

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