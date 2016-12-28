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Кудряшов: «Одевать футболку сборной - это очень круто»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Ростов, Россия, Кудряшов Федор
Сегодня, 16:20 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов рассказал, что в уходящем году осуществил две свои мечты:

«У меня была мечта сыграть в Лиге чемпионов, чтобы услышать этот гимн, а еще хотел сыграть в составе сборной России. В итоге все это осуществилось.

Это на самом деле очень круто одевать футболку сборной, слушать гимн, петь его. Ты ощущаешь, что на тебя смотрит вся страна и отдаешься на поле. Хотя сейчас вокруг национальной команды не самая лучшая атмосфера, но тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым делает все, чтобы улучшить ее.

Мы стараемся и будем стараться вернуть болельщиков, чтобы они повернулись к нам лицом. Может быть они сейчас и не очень лестно отзываются о нас, но я уверен, что все получится и они искренне вновь начнут переживать за нас».

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