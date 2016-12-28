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«Легия» договорилась с «Краснодаром» о трансфере Енджейчика

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Краснодар, Легия, Енджейчик Артур
Сегодня, 16:43 | Источник: Przegladsportowy.pl | Редакция: Антон Белюсь

По информации польской прессы, защитник «Краснодара» Артур Енджейчик продолжит карьеру в «Легии».

Сообщается, что сумма трансфера составит 1 млн евро, хотя изначально «быки» хотели выручить с продажи 29-летнего игрока 3.5 млн евро. По слухам, Енджейчик поставит подпись под четырехлетним контрактом с «Легией».

Отметим, что ранее поляк уже выступал за «Легию» на правах аренды. 

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D.vil [2018]
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