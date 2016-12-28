«Легия» договорилась с «Краснодаром» о трансфере Енджейчика

По информации польской прессы, защитник «Краснодара» Артур Енджейчик продолжит карьеру в «Легии».

Сообщается, что сумма трансфера составит 1 млн евро, хотя изначально «быки» хотели выручить с продажи 29-летнего игрока 3.5 млн евро. По слухам, Енджейчик поставит подпись под четырехлетним контрактом с «Легией».

Отметим, что ранее поляк уже выступал за «Легию» на правах аренды.