Вейналдум намекнул на переход Промеса в «Ливерпуль»

По мнению английских СМИ, полузащитник «Спартака» Квинси Промес близок к переходу в «Ливерпуль».

Накануне голландец на своей странице в сети Instagram опубликовал фото с супругой в частном самолете, а хавбек «Ливерпуля» Джоржиньо Вейналдум (партнер Квинси по сборной Нидерландов) прокомментировал ее с помощью смайла в виде сложенных в молитве ладоней, чем вызвал волну слухов о том, что Промес переходит в мерсисайдский клуб.