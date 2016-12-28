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Вейналдум намекнул на переход Промеса в «Ливерпуль»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Спартак М, Ливерпуль, Промес Квинси, Вейналдум Джорджиньо
Сегодня, 16:47 | Источник: Mirror.co.uk | Фото: твиттер Квинси Промеса | Редакция: Антон Белюсь

По мнению английских СМИ, полузащитник «Спартака» Квинси Промес близок к переходу в «Ливерпуль».

Накануне голландец на своей странице в сети Instagram опубликовал фото с супругой в частном самолете, а хавбек «Ливерпуля» Джоржиньо Вейналдум (партнер Квинси по сборной Нидерландов) прокомментировал ее с помощью смайла в виде сложенных в молитве ладоней, чем вызвал волну слухов о том, что Промес переходит в мерсисайдский клуб.

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