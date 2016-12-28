Вейналдум намекнул на переход Промеса в «Ливерпуль»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Спартак М, Ливерпуль, Промес Квинси, Вейналдум Джорджиньо
Сегодня, 16:47 | Источник: Mirror.co.uk | Фото: твиттер Квинси Промеса | Редакция: Антон Белюсь
По мнению английских СМИ, полузащитник «Спартака» Квинси Промес близок к переходу в «Ливерпуль».
Накануне голландец на своей странице в сети Instagram опубликовал фото с супругой в частном самолете, а хавбек «Ливерпуля» Джоржиньо Вейналдум (партнер Квинси по сборной Нидерландов) прокомментировал ее с помощью смайла в виде сложенных в молитве ладоней, чем вызвал волну слухов о том, что Промес переходит в мерсисайдский клуб.
Другие материалы по теме:
Вчера
22:08 Видео «Ливерпуль» разгромил «Сток Сити» 79
26 декабря 2016
22:08 Видео «Манчестер Сити» обыграл «Халл Сити» 43
19:59 Видео «Эвертон» оказался сильнее «Лестера» 16
19:57 Видео «Арсенал» вырвал победу в матче с «Вест Бромвичем» 54
Или войдите через