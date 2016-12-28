Креранд: «Ибрагимович не уступает Месси»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пэдди Креранд считает, что форвард «красных дьяволов» Златан Ибрагимович играет не хуже нападающего «Барселоны» Лионеля Месси:

«Если спросить у людей, кто является лучшим игроком в мире, то многие скажут, что Месси, но показатели Ибрагимовича говорят о том, что он не уступает Лионелю.

Должен признать, я не осознавал, насколько он хорош, но видеть его играющим за МЮ каждую неделю - это просто невероятно.

Мне нравится его футбольный ум, его сообразительность. А уровень его физической подготовки великолепен. Я лишь хотел бы, чтобы ему было 25!»