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Креранд: «Ибрагимович не уступает Месси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2015/2016, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Барселона, Ибрагимович Златан, Месси Лионель
Сегодня, 17:03 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пэдди Креранд считает, что форвард «красных дьяволов» Златан Ибрагимович играет не хуже нападающего «Барселоны» Лионеля Месси:

«Если спросить у людей, кто является лучшим игроком в мире, то многие скажут, что Месси, но показатели Ибрагимовича говорят о том, что он не уступает Лионелю.

Должен признать, я не осознавал, насколько он хорош, но видеть его играющим за МЮ каждую неделю - это просто невероятно.

Мне нравится его футбольный ум, его сообразительность. А уровень его физической подготовки великолепен. Я лишь хотел бы, чтобы ему было 25!»

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