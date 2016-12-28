Вилья: «Завершу карьеру в Испании»
Сегодня, 17:28 | Источник: directvsports | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья рассказал, что в будущем планирует повесить бутсы на гвоздь у себя на родине.
«У людей зачастую складывается неверное мнение об МЛС. Если вы посмотрели пару игр, то нельзя сформировать представление о чемпионате, это невозможно. Такие люди ничего не знают о местной организации, структуре лиги.
Я никогда не думал, что завершу карьеру в США. Когда я решу повесить бутсы на гвоздь, то сделаю это в Испании. Когда пойму, что время пришло, то вернусь и попрощаюсь со всеми в своей стране».
Вилья был признан лучшим игроком минувшего сезона МЛС.
Другие материалы по теме:
02:57 Официально Кавенаги в 33 года завершил карьеру из-за травмы колена 7
Вчера
Вадим Багров
«Соккер.ру» делится новогодним настроением футболистов «Реала», «Барселоны», МЮ и других. Также находим еще одну причину, почему Промес собрался именно в «Ливерпуль».
Или войдите через
а статистика это только подтверждает,ведь он за 3,5 турнира забил столько же голов сколько 4х обладатель ЗМ в лице Роналду за все свои 7.