Вилья: «Завершу карьеру в Испании»

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья рассказал, что в будущем планирует повесить бутсы на гвоздь у себя на родине.

«У людей зачастую складывается неверное мнение об МЛС. Если вы посмотрели пару игр, то нельзя сформировать представление о чемпионате, это невозможно. Такие люди ничего не знают о местной организации, структуре лиги.

Я никогда не думал, что завершу карьеру в США. Когда я решу повесить бутсы на гвоздь, то сделаю это в Испании. Когда пойму, что время пришло, то вернусь и попрощаюсь со всеми в своей стране».

Вилья был признан лучшим игроком минувшего сезона МЛС.