Смолов: «Через 3 года вижу себя в топ-клубе Европы»

Нападающий «Краснодара», лучший игрок в России в уходящем году Федор Смолов рассказал о своих прошлых вариантах продолжения карьеры, а также поделился планами на будущее.

«Правда ли, что „Лилль“ выходил на меня прямо на Евро-2016? Ну как выходил… Ко мне в отеле подходил какой-то парень, говорил, что давай контакты, я свяжу тебя с „Лиллем“, они очень хотят. Это как считается — выходил? Я допускаю, что, может быть, была какая-то бумага в клуб или обращение. Просто я этого не знаю. Но есть ли смысл рассматривать „Лилль“, играя в „Краснодаре“?

У меня летом было супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая. Клуб „Шанхай Шэньхуа“, кажется. Оно было действительно космическим. Думаю, во всём чемпионате России ни у кого нет таких условий. Но я отказал сразу, ни секунды не раздумывал. У меня есть цель, я к ней иду и хочу в конце концов всё-таки добраться.

Через 3 года вижу себя в топ-клубе европейского топового чемпионата — в Англии, Италии, Германии или Испании. Я себя там не просто вижу, я к этому стремлюсь. Потому что, когда у меня состоялся разговор с самим собой, я себе поставил цель. Теперь стараюсь идти к ней».