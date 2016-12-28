Рейтинг@Mail.ru

Смолов: «Через 3 года вижу себя в топ-клубе Европы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Краснодар, Лилль, Смолов Федор
Сегодня, 18:07 | Источник: Ftbl.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Краснодара», лучший игрок в России в уходящем году Федор Смолов рассказал о своих прошлых вариантах продолжения карьеры, а также поделился планами на будущее.

«Правда ли, что „Лилль“ выходил на меня прямо на Евро-2016? Ну как выходил… Ко мне в отеле подходил какой-то парень, говорил, что давай контакты, я свяжу тебя с „Лиллем“, они очень хотят. Это как считается — выходил? Я допускаю, что, может быть, была какая-то бумага в клуб или обращение. Просто я этого не знаю. Но есть ли смысл рассматривать „Лилль“, играя в „Краснодаре“?

У меня летом было супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая. Клуб „Шанхай Шэньхуа“, кажется. Оно было действительно космическим. Думаю, во всём чемпионате России ни у кого нет таких условий. Но я отказал сразу, ни секунды не раздумывал. У меня есть цель, я к ней иду и хочу в конце концов всё-таки добраться.

Через 3 года вижу себя в топ-клубе европейского топового чемпионата — в Англии, Италии, Германии или Испании. Я себя там не просто вижу, я к этому стремлюсь. Потому что, когда у меня состоялся разговор с самим собой, я себе поставил цель. Теперь стараюсь идти к ней».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:51
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:48, редактировал Сегодня 18:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:48
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:40
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:38
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:36, редактировал Сегодня 18:37
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:35
ответ пользователю fczpkossidspb (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:29, редактировал Сегодня 18:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:28
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:25, редактировал Сегодня 18:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:15 Слухи Источник: «„Томь“ и Дьяков расторгают контракт, игрок вернётся в „Динамо“» 10
Станислав Горин
Смолов vs Дзюба. Кто круче?
Федор Михайлович – футболист года в России по разным версиям. Но есть человек, готовый бросить ему вызов. «Соккер.ру» устраивает бой форвардов сборной.
Комментариев: 39
08:00 Полоз: «Кажется, что у меня случился огромный скачок в плане саморазвития» 10
Вчера
18:28 Фото Васин будет выступать в ЦСКА под номером «5» 34
13:37 Джикия в «Спартаке» будет выступать под 14-м номером 47
12:28 Смолов стал лучшим игроком России в 2016 году по опросу журналистов 78
10:11 Видео «Кайрат» признал гол Аршавина самым красивым в сезоне 49
08:55 Первый тренер Новосельцева: «Компенсации за Ивана школа не дождалась» 47
04:29 Фото Глушаков – Джикии: «В бане поговорим!» 47
26 декабря 2016
16:00 «Урал» заплатил «Енисею» 10 млн рублей за Ломакина 9
все материалы по этой теме
Турниры