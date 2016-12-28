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Марадона: «Трансфер Игуаина? Де Лаурентис продал бы даже свою жену!»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Наполи, Марадона Диего , Де Лаурентис Аурелио , Игуаин Гонсало
Сегодня, 18:18 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прокомментировал летний переход нападающего Гонсало Игуаина из «Наполи» в «Ювентус», а также сравнил силу этих клубов.

«„Юве“ сильнее „Наполи“? Это неправда. „Бьянконери“ играют не лучше. Я считаю, что эти команды находятся на одном уровне. Когда травмированные игроки вернутся в строй, „Наполи“ сможет еще добавить.

36 голов Игуаина в прошлом сезоне были просто чудом. Но президент „Наполи“ Де Лаурентис продал бы даже собственную жену! Он видел, что „Юве“ нужен был нападающий, и продал Игуаина. Считаю, что такие решения должны идти от сердца.

Я выбрал „Наполи“, Игуаин - „Ювентус“. Времена изменились - мы играли за цвета клуба, а не за деньги».

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