Баум возглавил «Аугсбург» на постоянной основе

Исполняющий обязанности главного тренера «Аугсбурга» Мануэль Баум лишился приставки «и. о.» и возглавил клуб на постоянной основе. С наставником заключен долгосрочный контракт. Под его руководством клуб уже успел провести 2 матча, один из которых выиграл, а другой свел вничью.

Ранее у руля «Аугсбурга» стоял Дирк Шустер.

После 16 туров Бундеслиги «фуггеры» занимают 12 место в турнирной таблице чемпионата.