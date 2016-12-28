Баум возглавил «Аугсбург» на постоянной основе
Сегодня, 18:33 | Источник: ФК "Аугсбург" | Редакция: Дмитрий Кристя
Исполняющий обязанности главного тренера «Аугсбурга» Мануэль Баум лишился приставки «и. о.» и возглавил клуб на постоянной основе. С наставником заключен долгосрочный контракт. Под его руководством клуб уже успел провести 2 матча, один из которых выиграл, а другой свел вничью.
Ранее у руля «Аугсбурга» стоял Дирк Шустер.
После 16 туров Бундеслиги «фуггеры» занимают 12 место в турнирной таблице чемпионата.
Другие материалы по теме:
17:15 Официально Марсело Ромеро - новый главный тренер «Малаги» 0
10:41 Слухи Стам претендует на пост главного тренера «Суонси» 2
Вчера
22:53 Официально «Суонси» уволил Брэдли с поста главного тренера 8
18:56 Официально Торстен Фрингс возглавил «Дармштадт» 9
Или войдите через