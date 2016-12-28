Рейтинг@Mail.ru

Баум возглавил «Аугсбург» на постоянной основе

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: тренеры, Аугсбург, Баум Мануэль
Сегодня, 18:33 | Источник: ФК "Аугсбург" | Редакция: Дмитрий Кристя

Исполняющий обязанности главного тренера «Аугсбурга» Мануэль Баум лишился приставки «и. о.» и возглавил клуб на постоянной основе. С наставником заключен долгосрочный контракт. Под его руководством клуб уже успел провести 2 матча, один из которых выиграл, а другой свел вничью. 

Ранее у руля «Аугсбурга» стоял Дирк Шустер.

После 16 туров Бундеслиги «фуггеры» занимают 12 место в турнирной таблице чемпионата. 

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
17:15 Официально Марсело Ромеро - новый главный тренер «Малаги» 0
15:52 Слухи Вальверде может стать преемником Энрике в «Барселоне» 9
10:41 Слухи Стам претендует на пост главного тренера «Суонси» 2
03:56 Брэдли: «Желаю „Суонси“ всего наилучшего и жду нового вызова» 0
01:30 Моуриньо: «Погба – лучший полузащитник в мире» 32
Вчера
22:53 Официально «Суонси» уволил Брэдли с поста главного тренера 8
20:37 Луис Энрике должен до марта принять решение о своем будущем 17
20:30 Конте угостил пивом британских журналистов 6
18:56 Официально Торстен Фрингс возглавил «Дармштадт» 9
11:41 Симеоне - лучший клубный тренер в 2016 году по версии IFFHS 88
все материалы по этой теме
Турниры