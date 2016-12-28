Навальный - о «Крестовском»: «Закинуть в эту черную дыру еще 1 млрд просто преступно»

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный прокомментировал продление срока сдачи работ на строящемся стадионе в Петербурге до 31 марта 2017 года.

«История строительства „Зенит-Арены“ — это история российского госкапитализма. В принципе, довольно простое сооружение. Не типовое, конечно, но и не хрустальный мост на горе Эверест. Денег вбухали море, а потом и океан. Украли, понятно, пол-океана. Каждый раз все брали „под личный контроль“, меняли подрядчиков, мухлевали с контрактами. Вот наконец-то наметили окончательную дату сдачи и все равно не смогли сдать в срок, снова выделили миллиард.

Комитет по строительству должен публично отчитаться и предоставить отчетность по всем тратам на стадион, все подписанные формы, даты проведения госэкспертиз проектной документации и другую информацию, чтобы можно было сделать открытый аудит для выяснения причин постоянного срыва строительных работ.

Понятно, что сроки горят, но и закинуть в эту черную дыру еще 1 миллиард рублей просто преступно. Пока не будет открытого аудита, главное назначение „Зенит-Арены“ – это не спорт, а обогащение чиновников, присосавшихся к бюджету строительства.

Последний госконтракт был заключен незаконно, без торгов якобы из-за произошедшей некой чрезвычайной ситуации. Так как никакого пожара, наводнения или чего бы то ни было еще в Санкт-Петербурге не было, получается, что жулики просто напросто нарушили закон. Тупость чиновников и коррупцию за чрезвычайную ситуацию закон не признает.

Все проблемы со стадионом „Зенит-Арена“ получаются из-за того, что госконтракты на протяжении всего времени отдавались „своим“ компаниям. Дальше деньги разворовывали, а „надежные компании“ срывали сроки и просили еще денег. И так по кругу. Если бы подрядчика с самого начала отбирали по действительно открытому конкурсу, в том числе с допуском иностранных строительных компаний, а не по критерию „кто больше откатит питерским чиновникам“, то стадион давно был бы сдан».